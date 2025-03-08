Pezeşkiyan: ABD’nin İran’a yönelik petrol planı başarısız olacak

Güney Pars Ortak Gaz Sahası Basınç Artırma Projesi Sözleşmelerinin İmza Töreninde konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan , ABD’nin İran’ın petrol ihracatını sıfıra indirme yönündeki iddialarına yanıt vererek, ülke içinde birlik ve akılcı işbirliği çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan“Amerikalılar, İran’ı zayıflatmayı hedeflediklerini söylüyorlar ancak eğer biz içeride el ele verir ve bilim ile mantık çerçevesinde hareket edersek, bu planlarını boşa çıkarırız.” dedi.

Ülke içindeki bölünmelerin düşmanların en büyük umudu olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, “Onların beklentisi bizim iç çekişmelerimize dayanıyor. Ancak biz birlik olursak, bu planları etkisiz hale getirebiliriz. Hedefimiz suçlu aramak değil, sorunlara çözüm üretmektir ve bunun için gerekli programlarımız vardır.” ifadelerini kullandı.