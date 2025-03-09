İran'dan Kanada'nın yaptırımlarına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika Genel Müdürü İsa Kamili, Kanada’nın İran’a karşı insan hakları bahanesiyle yeni yaptırımlar uygulamasını siyasi, ikiyüzlü ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın ilkeleri ile ülkeler arasındaki serbest ticareti düzenleyen uluslararası hukuka aykırı bir eylem olarak nitelendirdi.

Kanada’nın Filistin halkına yönelik soykırımda kasıtlı işbirliği ve ortaklık yaparak başlıca insan hakları ihlalcilerinden biri olduğunu belirten Kamili, Kanada yetkililerine başkalarını suçlamak yerine kendi iç ve dış politikalarını gözden geçirmelerini tavsiye etti.

Kamili ayrıca, Kanada’nın, yerli nüfusun sistematik şekilde yok edilmesine yönelik politikalarına son vermesi ve İsrail’in Filistin halkına karşı işlediği soykırım ve savaş suçlarına ortaklık etmesi de dahil olmak üzere kendi insan hakları ihlallerinin hesabını vermesi gerektiğini ifade etti.

Kamili, İran’ın Ukrayna’daki çatışmaya müdahil olduğu yönündeki asılsız iddiaları reddederek, bir yalanın defalarca tekrarlanmasının onu gerçeğe dönüştüremeyeceğini belirtti.

İran’ın bu çatışmada hiçbir müdahalesi olmadığını belirten Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika Genel Müdürü, İran’ın en başından beri savaş karşıtı bir tutum sergileyerek taraflar arasında diplomatik müzakereler yoluyla çatışmanın sona erdirilmesi gerektiğini savunduğunu vurguladı.