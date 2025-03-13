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13 Mar 2025 20:00

Tebriz’in tarihi Gürcüler Hanı: 200 yıllık ticaret merkezi

Tebriz’in tarihi Gürcüler Hanı: 200 yıllık ticaret merkezi

Tebriz pazarının ortasında, Avrupalılar, Ruslar ve Gürcülerle ticaretin yapıldığı bir han bulunmaktadır; bu hanın adı Gürcüler Hanıdır.

Tebriz pazarının ortasında, Avrupalılar, Ruslar ve Gürcülerle ticaretin yapıldığı bir han bulunmaktadır; bu hanın adı Gürcüler Hanıdır. Yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahip olan bu han, alt katta ve üst katta birçok dükkana ev sahipliği yapmaktadır.

Gürcüler Hanı, geçmişte ve bugün Tebriz’in en ünlü hanlarından biridir ve Firdevsi Caddesi’nin kuzeyinde yer almaktadır.

Tebriz’in tarihi Gürcüler Hanı: 200 yıllık ticaret merkezi

Bu han, Tebriz’in en eski hanlarından biridir ve yaklaşık 200 yıl öncesine dayanmaktadır. Turkmençay Antlaşması sonrasında, Kaçar Prenslerinin Tebriz’e yerleşmesiyle birlikte, Gürcistan ve Rusya ile yapılan ticaret artmış ve burada birçok Gürcü tüccar yerleşerek dükkanlar ve ofisler (qanṭor) kurarak ticaret yapmaya başlamıştır.

News ID 1925226

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