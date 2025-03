Pezeşkiyan, Norveç Başbakanı ile telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere arasında bugün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

"Pezeşkiyan, bu telefon görüşmesinde İran ve Norveç arasındaki iyi ilişkilere ve bölgesel ve uluslararası konularda iki ülke arasındaki iş birliği potansiyeline değinerek, Norveç'e bölgede barışı sağlama çabalarından dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, konuşmasının devamında bölgesel ve uluslararası son gelişmelere dikkati çekerek, İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman bölgede barış, istikrar ve güvenliğin koruyucusu olduğunu ve mümkün olduğunca her türlü savaş ve çatışmanın önüne geçmeye çalıştığını belirtti.

Pezeşkiyan, "Maalesef, Siyonist rejim, bölgedeki gerilim ve krizin başlıca nedeni olarak, savaş kışkırtıcılığı ve Filistin'in masum halkına yönelik suç ve soykırım işlemesinin yanı sıra, yalanlarla İran İslam Cumhuriyeti'nin barışçıl nükleer faaliyetlerini güvensizliğin nedeni olarak göstermeye çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, İran'ın İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin emri doğrultusunda hiçbir zaman nükleer silah yapımı peşinde olmadığını ve bu konuda doğrulama süreçleri için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile her zaman iş birliği yaptığını ve yapmaya devam edeceğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Biz her türlü gerilimi, huzursuzluğu ve çatışmayı kendimiz, bölge ve dünya için zararlı görüyoruz. Temel politikamız, bölgede gerilimi azaltmak ve birlik oluşturmak üzerine kuruludur. Ancak, ülkemizin güvenliği ve çıkarlarına yönelik her türlü tehdide kesinlikle şiddetle ve güçle karşı koyacağız."

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere de bu telefon görüşmesinde, İran hükümeti ve halkına mübarek Ramazan ayını tebrik ederek ve iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasındaki temasların ve görüşmelerin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Norveç Başbakanı, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile yaptığı ilk görüşmeyi hatırlatarak, "New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yan etkinliklerinde sizinle yaptığım ilk görüşmede, her ikimizin de kariyerlerimizde kendi ülkelerimizin Sağlık Bakanları olarak görev yaptığımız ortaya çıktı. Bu ortak noktalar, gelecekteki görüşmelerimiz için ilham verici olabilir ve iki ülke arasındaki samimi ilişkilerin devam etmesini arzu ediyoruz." diye konuştu.

Stoere, ülkesinin bölgedeki sorunların barışçıl bir şekilde çözülmesini memnuniyetle karşıladığını ve bu konuda her türlü yardım ve desteği sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.