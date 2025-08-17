  1. Ekonomi
İran'da dolar fiyatı kaç?

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 92 bin 760 tümen seviyesinden işlem gördü.

Dün ise Amerikan doları kuru 93 bin 670 tümen seviyesinden işlem gördü.

