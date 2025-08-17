https://tr.mehrnews.com/news/1929539/ 17 Ağu 2025 09:15 News ID 1929539 Ekonomi Ekonomi 17 Ağu 2025 09:15 İran'da dolar fiyatı kaç? İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 92 bin 760 tümen seviyesinden işlem gördü. Dün ise Amerikan doları kuru 93 bin 670 tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1929539 کپی شد İlgili haberler İran'da dolar güne nasıl başladı? İran'da doların güncel fiyatı İran'da dolar güne nasıl başladı? İran'da doların bugünkü fiyatı Ekler dolar dolar fiyatı dolar kuru Ekonomi İran
