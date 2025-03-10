İsveç büyükelçisi Tahran’da dışişleri bakanlığı’na çağrıldı

İran Dışişleri Bakanlığı, İsveçli yetkililerin İran aleyhindeki açıklamalarına tepki olarak İsveç’in Tahran Büyükelçisi Mattias Otterstedt’i bakanlığa çağırarak resmi protestosunu iletti.

Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Üçüncü Dairesi Başkanı Şehram Kazizade, İsveç Eğitim Bakanı’nın İran hakkındaki temelsiz ve müdahaleci açıklamalarını uluslararası hukuka ve diplomatik teamüllere aykırı olarak nitelendirdi. Kazizade, İsveç’in, İran’da yargılanarak suçlu bulunan Ahmet Rıza Celali gibi isimleri savunma konumunda olmadığını vurguladı.

Görüşmede ayrıca, yakın zamanda İsveç’te şiddet içerikli bir saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden İran vatandaşı Nilüfer Zarei’nin dosyası da ele alındı. İran, bu olayın soruşturulması ve sonuçlarının resmi olarak kendilerine bildirilmesini talep etti.

Büyükelçi Otterstedt, İran’ın tepkisini ve taleplerini Stockholm’e ileteceğini belirtti.