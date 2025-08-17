Fas'ta Gazze'deki gazetecilerin katledilmesine protesto

Fas'ın Ümmet Davalarını Destekleme Heyeti ve Filistin'e Destek ve Savunma Girişimi adlı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla, ülkenin doğusundaki Taurirt ve batısındaki Agadir kentlerinde yüzlerce Faslı protesto için toplandı.

Ellerinde Filistin bayrakları, Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve İsrail saldırılarında şehit düşen gazetecilerin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, 'Gazze'ye Fas'tan selam' ve 'Halk Filistin'in özgürlüğünü istiyor' sloganları attı.

Katil İsrail ordusu, 10 Ağustos'ta Gazze'deki Şifa Hastanesi avlusunda kaldıkları çadırı bombalayarak Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın da aralarında bulunduğu 6 Filistinli gazeteciyi öldürmüştü.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümet Medya Ofisine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar sonucu öldürülen gazeteci sayısı 238'e yükselmişti.

Siyonist İsrail, ABD'nin desteğiyle, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme politikaları uyguluyor.