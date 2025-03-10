ABD'de uçak faciası: Otoparka çakıldı (+Video)

Pennsylvania, Lancaster County'deki Brethren Village emekli köyüne düşen küçük uçakta 5 kişi yaralandı. Yetkililer, beş aracın hasar gördüğünü bildirdi.

Yetkililer, uçağın Lancaster Havaalanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra kazaya uğradığını açıkladı. Olay yerinde yapılan ilk açıklamalara göre, kazadan sonra hava araçlarında yangın çıktı.

Manheim Township İtfaiye Şefi Scott Little, olay yerine 3 dakika içinde ulaşan ilk müdahale ekiplerinin, uçaktan çıkan yoğun alevleri söndürmek için çaba gösterdiğini belirtti.

Olay yerinde yapılan incelemelere göre, uçak yaklaşık 30 metre kaydıktan sonra park alanına düştü ve uçak tamamen alev aldı. Kazada uçakta bulunan 5 kişi, hastanelere kaldırıldı, ancak yaralıların durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

FAA (Federal Havacılık İdaresi) yaptığı açıklamada, kazaya karışan uçağın Beechcraft Bonanza modelinde olduğunu ve uçakta 5 kişinin bulunduğunu bildirdi.