Tümgeneral Musevi: Yaptırımlar altında müzakere kabul edilemez

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve İran Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, el-Mayadeen kanalına verdikleri röportajda, açıklamalarda bulundu.

Hiçbir halkın kendi topraklarından çıkarılamayacağını belirten Tümgeneral Bakıri, Filistin halkının kendi topraklarında kalacağına olan inancını vurguladı.

Filistin’in işgalini gerçekleştirenlerin orayı terk etmesi gerektiğini ifade eden Tümgeneral Bakıri, Trump’ın sunduğu planın sadece duygusal söylemlerden ibaret olduğunu, bu planın hayata geçirilemeyeceğini ve Filistin halkının bunu ispatlayacağını belirtti.

Tümgeneral Bakıri, Batı’nın uzun yıllardır uyguladığı azami baskı politikasına karşılık, İran halkının direncinin hala dimdik ayakta olduğunu ifade etti.

Trump’ın planının mantıksız ve temelsiz olduğunu, asla gerçekleşmeyeceğini belirten Tümgeneral Musevi de, İran’ın bu plan karşısındaki duruşunun Filistin halkı, dünya Müslümanları ve tüm mantıklı insanların görüşleriyle örtüştüğünü söyledi.

Tümgeneral Musevi, “Hiçbir akıl sahibi, baskı ve yaptırımlar altında yapılan görüşmeleri kabul edemez” diyerek, bu tür müzakerelerin onur kırıcı ve mantıksız olduğunu ifade etti.