İran: Yaptırımlar altında herhangi bir müzakere yapılmayacaktır

İran’ın New York’taki Temsilciliği, sosyal medya platformu X üzerinden ABD yönetiminin İran’la müzakereye hazır olduğu yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

İran temsilciliğinin paylaşımı şöyle:

“Eğer müzakereden kasıt, İran’ın nükleer programının askeri hale gelme ihtimaline dair endişelerin giderilmesi ise, bu konu değerlendirilebilir. Ancak eğer amaç, İran’ın barışçıl nükleer programını tamamen ortadan kaldırmak ve “Obama’nın başaramadığını biz başardık” demekse, böyle bir müzakere asla gerçekleşmeyecektir.

İran defalarca vurgulamıştır ki maksimum baskı ve yaptırımlar altında ABD ile herhangi bir müzakere yapılmayacaktır.”