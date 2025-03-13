ABD heyeti ateşkes için Moskova yolcusu

Türk medyasına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'dan Ukrayna ile yapılan görüşmelerin ardından ABD heyetinin 30 günlük ateşkes önerisini görüşmek üzere Rusya'ya gittiğini bildirdi.

Trump, Ukrayna ile Rusya arasında ateşkes ihtimaline dair "olumlu mesajlar" aldığını belirterek, sürecin kritik bir aşamada olduğunu vurguladı.

"Ancak olumlu bir mesajın tek başına hiçbir anlamı yok. Bu çok ciddi bir durum" ifadelerini kullanan Trump, ateşkesin sağlanmasının büyük ölçüde Rusya'nın tutumuna bağlı olduğunun altını çizdi.

Trump, "Şu anda Rusya'ya giden insanlar var. Umarım ateşkesi sağlayabiliriz. Eğer bunu başarırsak, bu korkunç kan banyosunun sona ermesine giden yolun yüzde 80'ini oluşturur. Şimdi Rusları da ateşkese ikna edebilecek miyiz, göreceğiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İrlanda ziyaretini tamamlamasının ardından dönüş uçağına binmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rusların ateşkesi koşulsuz kabul edip etmeyecekleri sorulan Rubio, "Bunu koşulsuz yapmaya hazır olup olmadıklarını bilmek istiyoruz. Onlarla bugün temas kuracağız. Rusları, ateşkesi sağlamaya ve düşmanlıkları sona erdirmeye çağırıyoruz" dedi.

Rubio, savaşmanın çözüm olmadığını, diplomatik yolların denenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ukrayna'nın tüm savaş alanı faaliyetlerini durdurmaya ve savaşın kalıcı sonlanması için müzakere sürecini başlatmaya hazır olduğunu" Rus muhataplarına ileteceğini ifade etti.

Rusya'nın düşmanlıkları durdurmayı reddetme olasılığına ilişkin soruya Rubio, "Cevapları hayır olursa, bu çok talihsiz olur ve niyetlerini açıkça ortaya koyar" yanıtını verdi. Rubio, Ukrayna ile ABD arasındaki potansiyel kritik mineraller anlaşmasını bir güvenlik garantisi olarak nitelendirmediğini söyledi.