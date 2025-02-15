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15 Şub 2025 20:51

Azerbaycan ve Türkiye dışişleri bakanları görüştü

Azerbaycan ve Türkiye dışişleri bakanları görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Almanya'da Münih Güvenlik Konferansı kapsamında görüştü.

Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen ve transatlantik dünyanın önde gelen dış politika ve güvenlik uzmanlarını bir araya getiren uluslararası Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) dün başladı.

1963'ten bu yana düzenlenen Münih Güvenlik Konferanslarının ana motivasyonlarını, "transatlantik dünya" diye tanımlanan Batılı uluslararası topluluğun küresel ekonomik, siyasi ve güvenlik hakimiyetini kalıcı hale getirmek, Amerikalı ve Avrupalı ortaklar arasındaki ilişkileri güçlendirmek, bu bağlamda ortaya çıkabilecek risk ve zorluklara en üst düzeyde çözümler aramak oluşturuyor.

News ID 1924409

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