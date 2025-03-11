  1. İran
11 Mar 2025 18:18

Ayetullah Hamanei üniversite öğrencileri ile bir araya gelecek

Ayetullah Hamanei üniversite öğrencileri ile bir araya gelecek

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Ramazan ayı kapsamında yarın üniversite öğrencileri ile bir araya gelecek.

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Ramazan ayı kapsamında yarın üniversite öğrencileri ile bir araya gelecek.

İslam Devrimi Lideri'nin öğrencilerle Ramazan buluşması için 75 bin öğrencinin kayıt yaptırdığı açıklanmıştı.

News ID 1925177

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