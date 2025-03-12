Irak: İran’dan gaz ithalatına yönelik muafiyet devam ediyor

Arap medyasına göre Irak Başbakanı'nın Dış İlişkiler Danışmanı Ferhad Alaaddin, ABD'nin İran'dan doğalgaz ithalatına ilişkin vurguladığı muafiyetin iptal edilmediğini ve yürürlükte olduğunu duyurdu.

Alaaddin, Irak'taki elektrik santrallerinin büyük çoğunluğunun İran'dan ithal edilen doğal gazla çalıştığını söyledi.

Daha önce ABD'nin Bağdat Maslahatgüzarı Daniel Rubinstein, Irak'ın İran'dan yaptığı doğal gaz ithalatının ABD yaptırımlarının dışında olduğunu belirtmişti.

ABD yönetiminin, Irak'ın İran'dan doğal gaz ithalatıyla ürettiği elektrik için İran'a ödeme yapmasına izin veren muafiyeti iptal ettiği belirtilmişti.

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi, İran gazına yönelik ABD muafiyetinin yenilenip yenilenmemesi ihtimaline karşı tüm senaryoları değerlendirdiklerini söylemişti.