Zülfü Livaneli’den “Muaviye” dizisine dikkat çeken yorum (+Video)

Ünlü yazar ve sanatçı Zülfü Livaneli, son zamanlarda Arap dünyasında büyük bir tartışma yaratan “Muaviye” adlı diziyi ve İslam tarihiyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Livaneli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Arap televizyonlarında yayımlanan tarihi yapımlar hakkında dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Livaneli, özellikle Suudi Arabistan merkezli bir film şirketinin yaptığı “Muaviye” dizisinin Türkiye’de nasıl algılanacağına dair çarpıcı görüşlerini dile getirdi.

Livaneli, Arap televizyonlarının en büyük prodüksiyonlarından biri olan bu dizinin, Hz. Muhammed’in değil, Hz. Muaviye’nin hayatını konu aldığını belirtti.

“Tarihin en pahalı ve en büyük prodüksiyonunu yapıyoruz” diyen yapımcı ile yaptığı konuşmayı anlatan Livaneli, Muaviye’nin İslam tarihinde devlet kuran bir figür olarak yüceltilmesinin Türkiye’de büyük tepkilere yol açabileceğini vurguladı. Livaneli, “Türkiye’de Sünniler bile Muaviye’ye pek sıcak bakmaz, peki ya Hazreti Ali’den bahsediyor musunuz?” şeklindeki sorusuna ise “Çok az” cevabını aldığını ifade etti.

Livaneli, Muaviye’nin figürünün dizide nasıl işlendiği konusunda önemli noktalar paylaştı. “Dizide, Hazreti Ali’den bahsedilse de, daha çok Muaviye’nin tezlerine yer veriliyor. Ayrıca Kerbela olayına hiç değinilmiyor, hatta Yezid’in ismi yüceltiliyor” dedi. Livaneli, bunun Arap Müslümanlığı ve Anadolu Müslümanlığı arasındaki farklılıkları ortaya koyan önemli bir örnek olduğunu belirtti.

Yezid’in adının Arap dünyasında yüceltilmesinin, Türkiye’de ise çok farklı tepkilerle karşılaşacağını söyleyen Livaneli, “Kimse Yezid adını çocuklarına koymaz, bunun bir tabu olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. Ayrıca, Kerbela’da Hazreti Hüseyin’in katliamına dair hiçbir şekilde olumsuz bir ifadeye yer verilmemesini eleştiren Livaneli, Arap Müslümanlığı’nda tarihsel figürlerin nasıl şekillendirildiğini sorguladı.