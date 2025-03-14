İtalya'da şiddetli yağış, sel ve taşkınlara yol açtı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Toskana ve Emilia-Romagna Bölgeleri'nde dünden bu yana kaydedilen şiddetli yağış, belli noktalarda günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Söz konusu iki bölgede aşırı yağışlar nedeniyle "kırmızı" ile en üst düzeyde alarm verilirken, buralardaki nehir ve çayların su seviyesi yükseldi. Bu nedenle halka bodrum ve zemin katlardan uzak durma çağrısı yapıldı.

Toskana Bölgesi'nin başkenti Floransa'nın Sesto Fiorentino beldesinden geçen Rimaggio çayı sabah saatlerinde taştı. Bu nedenle pek çok cadde sularla kaplandı ve araçlarıyla mahsur kalan şoförlere İtalyan itfaiyesi yardım etti. Belediye de vatandaşları evlerinden çıkmamaları ve araç kullanmamaları konusunda uyardı.

Ayrıca Toskana'nın Floransa ile Pisa kentlerinin içinden geçen Arno nehrinde yükselen su seviyesi endişe verici boyutlara ulaştı. Bu nedenle 1. derecede taşkın riski uyarısı yapıldı.

Toskana Bölgesel Yönetimi Başkanı Eugenio Giani, Arno başta olmak üzere bölgedeki nehirlerin durumunun Sivil Savunma tarafından yakından takip edildiğini, Arno'da taşkın yaşanma ihtimaline karşı fazla suyun tahliyesine ilişkin planın hazır olduğunu açıkladı.

Ulusal demir yolları ağında kritik bir kavşak olan Floransa'da yağışlar nedeniyle tren seferlerinde de aksaklıklar yaşandı.

Diğer yandan, Akdeniz'de Toskana açıklarındaki Elba Adası ile anakara arasındaki feribot seferleri de olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle yapılamadı.

Toskana ve Emilia-Romagna'daki durumun kritik olduğu bazı şehirlerde okullar tatil edilirken, bazı iş yerleri de bugün ve yarın için kapatıldı.

Emilia-Romagna'nın başkenti Bologna'da ise aşırı yağışlar, kent merkezinde bazı altgeçitlerin sular altında kalmasına yol açtı.

AA