Mehdi Kerrubi’nin ev hapsi kaldırıldı

2009 seçimlerinden sonra yaşanan olaylar nedeniyle 14 Şubat 2011'den bu yana ev hapsinde tutulan Mehdi Kerrubi’nin oğlu, babasının 15 yıl sonra ev hapsinin sona erdiğini duyurdu.

Hüseyin Kerrubi bu haberi paylaşarak şunları söyledi: "Bugünden itibaren Yargı Erki Başkanı'nın talimatıyla babamın ev hapsi kaldırılıyor. Güvenlik nedenleriyle, görevliler 8 Nisan’a kadar babamın ikametgahında bulunmaya devam edecek, ancak sonrasında evi terk edecekler. Ev hapsi kaldırıldıktan sonra babama herhangi bir kısıtlama getirilmedi"

Hüseyin Kerrubi ayrıca, "Görevliler babama, 'Ev hapsinin kaldırılmasını kabul edin veya etmeyin, biz burayı terk edeceğiz' dediler" açıklamasında bulundu.