Almanya'dan Avrupa-İran ilişkilerine dair önemli açıklama

İran ve “E3” olarak adlandırılan İngiltere, Fransa ve Almanya arasında İran’ın nükleer programına ilişkin görüşmeler İsviçre’nin Cenevre kentinde yapıldı.

Görüşmenin ardından Almanya Dışişleri Bakanlığı Avrupa-İran ilişkilerine dair açıklamada bulundu.

Açıklamada, ''Avrupalılar İran'la ilişkilerini südürürken İran'ın nükleer programı için diplomatik çözüm arıyor." ifadesine yer verildi.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı.

Bununla birlikte 2017'de ilk dönem başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, Mayıs 2018'de ABD'nin anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini açıklamıştı.