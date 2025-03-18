İran: Siyonist rejimin Gazze'deki saldırılarından ABD sorumlu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarını sert bir şekilde tepki gösterdi.

Bu saldırıların işgal altındaki Filistin'de işlenen soykırım ve etnik temizlik suçunun devamı olduğunu belirten Bekayi, İsrail rejiminin işlediği suçlardan ABD yönetiminin doğrudan sorumlu olduğunu vurguladı.

ABD'nin yeşil ışığıyla yürütülen saldırıları şiddetle kınayan İranlı yetkili, Gazze'deki soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçların durdurulması konusunda tüm hükümetlerin ve özellikle Birleşmiş Milletler'in sorumluluğu olduğunu belirtti.

İsmail Bekayi, Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik soykırımını önlemek için İslam dünyasını harekete geçmeye çağırdı.

İsrail rejimi, 19 Ocak 2025'te yapılan ateşkes anlaşmasından sonra Gazze'ye yeniden saldırı başlattı. Filistinli yetkililer işgal rejiminin Gazze'de düzenlediği hava saldırılarında çoğu çocuk olmak üzere şehit sayısının 300'ü aştığını duyurdu.