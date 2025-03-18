  1. Ekonomi
18 Mar 2025 20:50

İran-Avrasya Serbest Ticaret Anlaşması 15 Mayıs'ta yürürlüğe girecek

İran-Avrasya Serbest Ticaret Anlaşması 15 Mayıs'ta yürürlüğe girecek

Avrasya Ekonomik Komisyonu, İran-Avrasya Serbest Ticaret Anlaşması'nın 15 Mayıs'ta yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Rus haber ajansı TASS'a göre; Avrasya Ekonomik Komisyonu, İran-Avrasya Serbest Ticaret Anlaşması'nın 15 Mayıs'ta yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Komisyon, bu yeni anlaşmanın hayata geçirilmesinin ülkeler arasındaki ticaretin gelişmesine katkı sağlayacağını ve karşılıklı ticaret hacminin 12 milyar dolara çıkacağını açıkladı.

''İran ile Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Arasında Serbest Ticaret Anlaşması" 15 Mart'ta Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan tarafından onaylanmıştı.

Söz konusu anlaşma, Avrasya Ekonomik Birliği ve üye ülkeleri ile İran arasındaki ticaretin temel kurallarını "Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) kurallarına mümkün olduğu kadar yakın" bir biçimde sunuyor.

News ID 1925357

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