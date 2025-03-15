Pezeşkiyan onay verdi: Avrasya ülkeleri ile ticaret artacak

''İran ile Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Arasında Serbest Ticaret Anlaşması" Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan tarafından onaylandı.

Daha önce İran Anayasayı Koruma Konseyi Sözcüsü Hadi Tahan Nazif, İran İslam Cumhuriyeti ile Avrasya Ekonomik Birliği ve üye ülkeleri arasında Serbest Ticaret Anlaşması yasa önerisinin onaylandığını duyurmuştu.

Bu anlaşma 25 Aralık 2023’te Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen Avrasya Yüksek Ekonomi Konseyi toplantısı sırasında imzalandı.

Söz konusu anlaşma, Avrasya Ekonomik Birliği ve üye ülkeleri ile İran arasındaki ticaretin temel kurallarını "Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) kurallarına mümkün olduğu kadar yakın" bir biçimde sunuyor.