İran-Avrasya Ekonomik Birliği Serbest Ticaret Anlaşması yasa önerisi onaylandı

İran Anayasayı Koruma Konseyi Sözcüsü Hadi Tahan Nazif, sosyal medya X platformundan yaptığı paylaşımda, İran İslam Cumhuriyeti ile Avrasya Ekonomik Birliği ve üye ülkeleri arasında Serbest Ticaret Anlaşması yasa önerisinin onaylandığını duyurdu.

Tahab Nazif paylaşımında, “İran İslam Cumhuriyeti ile Avrasya Ekonomik Birliği ve üye ülkeleri arasındak Serbest Ticaret Anlaşması yasa önerisi, Koruma Konseyi toplantısında incelendikten sonra, şeriat standartlarına ve anayasaya aykırı bulunmamıştır” ifadesini kullandı.