Kudüs Seriyyeleri sözcüsü Ebu Hamza şehit oldu

İsrail rejimi ile Hamas arasında 19 Ocak'ta başlayan ateşkes resmen bozuldu. İşgal ordusu, Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırılar başlattığını açıkladı.

Kudüs Seriyyeleri'nin askeri sözcüsü Ebu Hamza (Naci Ebu Seyf) ve ailesinin, bu sabah erken saatlerde Siyonist İsrail'in düzenlediği bir hava saldırısında şehit edildiği bildirildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırılarında şehit olan Gazzeli sivillerin sayısının 420'ye ulaştığını duyurdu. Yaralı sayısının ise hızla arttığı belirtilirken, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Gazze Sivil Savunma, El Cezire Mubaşir’e yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 100’den fazla saldırı düzenlediğini duyurdu.