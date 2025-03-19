İsrail, Gazze'nin merkezine kara saldırısı başlattı

Al Minar’a göre, Siyonist rejim ordusu Gazze Şeridi’nin merkezine kara saldırısı başlattığını duyurdu.

Siyonist rejim ordusu, saldırının sınırlı olduğunu iddia ederek, bunun Gazze Şeridi’nin kuzeyi ile güneyi arasında bir tampon bölge oluşturmayı amaçladığını açıkladı.

Daha önce Siyonist rejim medyası, rejim askerlerinin Netzarim ekseninde hareketlilik içinde olduğunu bildirmişti.

Bir Siyonist güvenlik kaynağı, Siyonist askerlerin ve askeri araçlarının Netzarim eksenine doğru ilerlediğini belirtti.

Öte yandan, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik bombardıman devam ediyor. Beyt Lahiya kentinde yer alan Sultanlar Kavşağı yakınındaki evlerin hedef alınması sonucu birçok kişi şehit oldu veya yaralandı.

Siyonist rejime ait savaş uçakları, Gazze kentinin doğusunda bulunan Ebu Bekir er-Razi okulunun yanındaki yerleşim bölgelerini de bombaladı.