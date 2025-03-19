İsrail'in Gazze'deki katliamında 400’den fazla kişi şehit oldu

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, yaptığı açıklamada, Siyonist rejim ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde dünden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 400'den fazla kişinin şehit olduğunu belirtti.

Sevabite şehit olanların 174'ünün çocuk, 89'unun kadın, 32'sinin yaşlı ve 109'unun erkek olduğunu belgelediklerini ifade etti.

Hastanelere ulaşan cenazelerin yüzde 73'ünün çocuklar, kadınlar ve yaşlılardan oluştuğunu vurgulayan Sevabite, bu verilerin, Siyonist rejimin Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım suçunu tamamlama niyetini açıkça ortaya koyduğunu açıkladı.

Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılarda 150 Filistinli çocuğun öldüğünü duyurmuştu.

Siyonist rejim, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından dün şiddetli saldırılarına yeniden başladı.