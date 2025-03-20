İran'dan ABD'nin Yemen'e ve İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin askeri saldırıları sonucunda Yemen’de masum sivillerin, kadınların ve çocukların öldürülmesi ve hayati altyapının yok edilmesinden derin üzüntü duyduğunu dile getirerek, bu saldırıları savaş suçu olarak nitelendirdi.

Sözcü Bekayi ayrıca, BM Güvenlik Konseyi ve diğer uluslararası kuruluşların bu suçlar karşısındaki sessizliğini utanç verici ve kabul edilemez olarak değerlendirdi.

Bekayi, son günlerde Gazze’de yüzlerce kadın ve çocuğun Siyonist rejimin bombardımanında hayatını kaybetmesine de değinerek, Siyonist rejime mali, askeri ve siyasi destek sağlayan ülkeleri bu suçların ortakları olarak nitelendirdi.

Bekayi, Demokrat Parti ve Biden'ın başkanlığı döneminde başlayan ABD’nin Yemen'e yönelik saldırılarının Gazze'deki soykırımın tırmanmasıyla örtüşmesinin, İslam ümmetini zayıflatmaya ve mazlum Filistin halkına yönelik her türlü dayanışma ve destek çağrısını yok etmeye yönelik Amerikan-Siyonist ortak komplosu hakkında şüpheye yer bırakmadığnı vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İslam dünyasının ortak sorumluluğuna dikkat çekerek, ABD’nin saldırıları ve Siyonist rejimin suçlarının durdurulması için İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere İslam ülkelerinin etkili ve kapsamlı adımlar atması gerektiğini belirtti.

