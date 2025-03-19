Uluslararası Af Örgütü'nden İmamoğlu değerlendirmesi

Uluslararası Af Örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin olarak, "Bugün atılan aşırı sert adımlar, İBB Başkanı’nı cumhurbaşkanı adayı olarak seçmesine birkaç gün kala ana muhalefet partisi CHP’nin hedef alınmasında ve Türkiye yetkililerinin barışçıl muhalefete yönelik süregelen baskılarında büyük bir artış yaşandığını göstermektedir" açıklamasında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından resmi olarak iptal edilmesi ve hemen sonrasında bu sabah erken saatlerde İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile devam eden süreçleri değerlendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 100’den fazla kişinin “yolsuzluk” ve “terör” ile bağlantılı soruşturmalar kapsamında gözaltına alınması, dört günlük protesto yasağı ve X, YouTube, Instagram ve TikTok’ta bildirilen bant daraltma kısıtlamaları hakkında bir açıklama yayımlayan Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Direktör Yardımcısı Dinushika Dissanayake, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün atılan aşırı sert adımlar, İBB Başkanı’nı cumhurbaşkanı adayı olarak seçmesine birkaç gün kala ana muhalefet partisi CHP’nin hedef alınmasında ve Türkiye yetkililerinin barışçıl muhalefete yönelik süregelen baskılarında büyük bir artış yaşandığını göstermektedir.

Terörle mücadeleye dair muğlak iddiaların muhalifleri tutuklamak ve yargılamak için araçsallaştırılması yeni olmasa da bu son gözaltılar ve buna bağlı kısıtlamalar, gerçek veya varsayılan muhaliflerin, ana muhalefetin ve diğerlerinin hedef alınmasında kaygı verici bir artışa ve sivil toplumun ifade, örgütlenme ve barışçıl toplanma özgürlüğü hakkını kullanma becerisinin daha da zayıflatılmasına işaret ediyor

Türkiye’de son on yılda insan haklarında yaşanan ciddi gerileme, reddedilmesi ve karşı çıkılması gereken boyutlarda bir siyasi cezasızlığa zemin hazırladı.”