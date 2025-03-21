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21 Mar 2025 13:56

Gazeteci İsmail Saymaz için ev hapsi talep edildi

Gazeteci İsmail Saymaz için ev hapsi talep edildi

Gazeteci İsmail Saymaz'a Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcının ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Saymaz’ın, Gezi davası sanıklarıyla yoğun irtibat kurduğu, eylemlerde aktif rol oynadığı ve sosyal medya üzerinden gerçeğe aykırı bilgi paylaşarak halkı emniyet güçlerine karşı kışkırttığı öne sürüldü.

Ev hapsi talebiyle hakimlik önünde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında işlem başlatılan Saymaz, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Saymaz için, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

Kaynak: Sputnik

News ID 1925432

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