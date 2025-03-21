Gazeteci İsmail Saymaz için ev hapsi talep edildi

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Saymaz’ın, Gezi davası sanıklarıyla yoğun irtibat kurduğu, eylemlerde aktif rol oynadığı ve sosyal medya üzerinden gerçeğe aykırı bilgi paylaşarak halkı emniyet güçlerine karşı kışkırttığı öne sürüldü.
Ev hapsi talebiyle hakimlik önünde
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında işlem başlatılan Saymaz, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Saymaz için, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.
Kaynak: Sputnik
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