  1. Spor
26 Mar 2025 08:21

Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanan milli sporculara Erakçi'den tebrik mesajı

Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanan milli sporculara Erakçi'den tebrik mesajı

İran Dışişleri Bakan Seyyid Abbas Erakçi tebrik mesajında "Milli sporcuların Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanması Nevruz kutlamalarını tamamladı" ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakan Seyyid Abbas Erakçi Dünya Kupası oyunlarına katılım hakkı kazanan İran Milli Futbol Takımını tebrik etti.

Mesaj şu şekilde:

İran Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na erken ve güçlü bir şekilde ilerlemesi, tüm dünyadaki İranlıların Nevruz kutlamalarını tamamladı.

Bu önemli organizasyonlara katılmaya hak kazanan üçüncü takım olarak yedinci kez yükselmemiz, milli takım oyuncularının emek ve dayanışması, deneyimli teknik kadronun planlama ve yönetimi, ayrıca Futbol Federasyonu ve Spor Bakanlığı'nın destekleri sonucunda gerçekleşmiştir.

Milli Takımımızın mücadeleci ruhu ve empatisiyle İran milletine değerli sonuçlar ve daha fazla mutluluk getirmeye devam etmesini umuyoruz.

Özbekistan ile karşı karşıya gelen İran Milli Futbol Takımı berabere kalarak Dünya Kupası'na katılım hakkı kazandı.

News ID 1925538

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