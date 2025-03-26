Almanya Başbakanı görevden alındı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Şansölye Olaf Schulz ve 14 bakanı resmen görevden aldı.

Almanya medyasına göre, Schulz, yeni hükümet göreve başlayana kadar geçici şansölye olarak görevine devam edecek.

Steinmeier, milletvekillerinin yeni yasama dönemini açmak üzere Berlin'de toplanmasının ardından Schulz ve 14 bakanını görevden alan emri yayınladı.

Almanya'da yapılan erken parlamento seçimlerini kazanan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU/CSU) koalisyonu lideri Friedrich Mertz, başbakanlık koltuğuna oturarak koalisyon hükümeti kurmanın eşiğinde.