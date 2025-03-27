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27 Mar 2025 10:45

Kalplerin iman ile dolduğu Ramazan Ayının 26. gününün duası

Kalplerin iman ile dolduğu Ramazan Ayının 26. gününün duası

Müminler Ramazan ayının 26. gününde Allah'tan çabalarının mükafatlandırmalarını niyaz ederler.

Müminler Ramazan ayının 26. gününde Allah'tan çabalarının mükafatlandırmalarını niyaz ederler.

Türkçe: 

Allah’ım! Bu günde çabamı mükâfatlandır; günahımı bağışla; amelimi kabul buyur ve gözümü –günahlara- kapa; ey duyanların en iyi duyanı!

Arapça:

 “Allahummec’al sa’yî fîhi meşkûran ve zenbî fîhi mağfûran ve amelî fîhi magbûlen ve aybî fîhi mestûra, ya esme’as-samiîn.”

دعاء اليوم السادس والعشرين: اللهمّ اجْعَل سَعْيي فيهِ مَشْكوراً وذَنْبي فيهِ مَغْفوراً وعَملي فيهِ مَقْبولاً وعَيْبي فيهِ مَسْتوراً يا أسْمَعِ السّامعين.

News ID 1925569

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