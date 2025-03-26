Merkez Bankası "İmamoğlu" soruşturması sürecinde ne kadar dolar sattı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" suçundan tutuklanmasına neden olan soruşturma sürecinde piyasalarda dikkat çeken bir dalgalanma oldu.

Dolar kuru 41 lirayı aşarken, euro ise 45 lira sınırına kadar çıkarak rekor kırdı. Bu süreçte dövizi dizginlemek için dolar satışı gerçekleştirdi. Piyasalar daha sonra rayına otururken dolar 38 lirada, euro ise 41 lirada sabitlendi.

Merkez bankası ne kadar dolar sattı?

Bu gelişmelerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yabancı yatırımcılarla görüşmelere başladı. İmamoğlu'nun gözaltı sürecinde ne kadar dolar satıldığı merak konusu olurken, TCMB Başkanı Karahan net rakam verdi.

Gün gün satış rakamı açıklandı

Ekonomim'de yer alan habere göre, sürecin ilk günü olan 19 Mart Çarşamba günü 10 milyar dolar satış gerçekleştirildi.

İkinci gün olan 20 Mart tarihinde 3 milyar dolar, 21 Mart tarihinde ise 12 milyar dolar satıldı. Böylece Merkez Bankası 3 günde 25 milyar dolarlık satış gerçekleştirmiş oldu.

Kaynak: Türkiye gazetesi