Öğrenci eylemleri: İstanbul ve Bursa'daki şafak baskınlarında çok sayıda gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı öğrencilerin öncülük ettiği eylemler devam ederken, Çarşamba günü sabah saatlerinde İstanbul ve Bursa'da birçok adrese polisin baskın düzenlendiği ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

T24'ün aktardığı habere göre, üniversite öğrencilerinin başlattığı boykot eylemlerine destek veren Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) İstanbul Üniversitesi işyeri temsilcisi akademisyen Levent Dölek'in de gözaltına alınan arasında olduğu bildirildi.

23 Mart'ta gelen tutuklama kararının ardından akademik boykot ilan ederek okullarda derse girmeme kararı alan üniversite öğrencilerine Eğitim-Sen'den destek gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencilerinin boykot çağrısına destek vererek bir gün iş bırakan Eğitim-Sen yetkilileri hakkında soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İmamoğlu'nun gözaltına alındığı tarih olan 19 Mart'tan itibaren 1.418 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Pazartesi günü gerçekleştirilen ev baskınlarında gazeteciler dahil 73 kişi gözaltına alınmıştı. Salı sabah saatlerinde gözaltına alınanların serbest bırakılacağı bildirilmiş, ancak ilerleyen saatlerde gözaltına alınan gazetecilerden 11’i hakkında tutuklama kararı çıkmıştı.

Üniversite öğrencilerinin eylemleri özellikle üniversite kampüslerinde ve şehir merkezlerinde yoğunlaşıyor. İmamoğlu'nun gözaltına alınarak tutuklanmasıyla başlayan protestolar, üniversitelerde boykot çağrıları ve öğrenci yürüyüşleriyle devam ediyor.

Kitlesel yürüyüş

İstanbul'da Salı günü birçok üniversiteden binlerce öğrenci Maçka Parkı'ndan kitlesel yürüyüş başlatarak, Şişli Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto etti.

BBC Türkçe, Şişli Belediyesi önünde öğrenciler tarafından yapılan açıklamada, "partisizliğin" vurgulandığını belirtti. "Bizim isyanımız geleceksiz kalan bir gençliğin, geleceğini yeniden elde etme isyanıdır," denildi.

Bazı öğrenci liderlerinin genel grev çağrısı yaptığı belirtildi.

Türkiye genelinde çeşitli üniversitelerdeki öğrenci grupları 24 Mart Pazartesi günü boykot çağrısında bulunmuş, kampüs içinde yürüyüşler yapılmıştı.

İstanbul'da Yıldız Teknik, Boğaziçi, İstanbul Teknik, Mimar Sinan Güzel Sanatlar, İstanbul, Bilgi Üniversitesi; Ankara'da ODTÜ, Hacettepe; İzmir'de Ege, Dokuz Eylül, İzmir Demokrasi; Kocaeli'nde Kocaeli Üniversiteleri'nde öğrenci grupları dersleri boykot etme kararı aldı.

Ne oldu?

İmamoğlu, 18 Mart'ta İstanbul Üniversitesi'nden aldığı diplomanın iptal edilmesinden bir gün sonra gözaltına alınmış daha sonra da 23 Mart'ta 'yolsuzluk' soruşturmasından tutuklanmıştı. Tüm bu süreç, İBB Başkanı'na son haftalarda açılan soruşturmaların ardından ve CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminin öncesinde geldi. Bu soruşturmaların başlangıcında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Onlar da çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyükleri heybede. Telaşlarının sebebi bu," demişti.

Ancak İmamoğlu tutuklanmasıyla aynı gün 15 milyona yakın oyla CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi. Ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanmasıyla tetiklenen kitlesel protestolar, Türkiye’de on yıldan uzun süredir görülen en büyük gösterilere dönüştü.

Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) çağrısıyla binlerce kişi yedi gün boyunca Saraçhane'deki belediye binası önünde toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, salı akşamı Saraçhane'de son kez toplanıldığını belirtti.