Pezeşkiyan'ın Azerbaycan ziyaretinin tarihi belli oldu

''Report.az'' haber sitesinde yer alan bilgiye göre, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın göreve geldikten sonra ilk kez Azerbaycan'ı ziyaret etmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ramazan Bayramı dolayısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki lider, bayram tebriğinde bulunarak ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda olumlu mesajlar verdi. Pezeşkiyan, Azerbaycan’a yapacağı ziyarete dikkat çekerken, Aliyev de bu ziyareti memnuniyetle beklediklerini ifade etti.

Pezeşkiyan, önümüzdeki dönemde Azerbaycan’a gerçekleştireceği ziyarete de değinerek, “Bu ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi konusunda verimli görüşmelere vesile olmasını umuyorum” dedi.