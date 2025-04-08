İran ve Türkmenistan, Hazar Denizi'ne ilişkin konuları görüştü

İran ve Türkmenistan heyetlerinin ortak toplantısı, İran Dışişleri Bakanı’nın Hazar Denizi İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Alirıza Cihangiri ile Türkmenistan'ın Hazar Denizi İşleri Özel Temsilcisi Murad Ataçanov'un başkanlığında Aşkabat'ta gerçekleştirildi.

Toplantıda, deniz sınırı belirleme, balıkçılık bölgelerinin sınırlandırılması, başlangıç çizgisi belirleme, Hazar Denizi'nin deniz tabanı ve alt tabanı sınırlarının çizilmesi ve ilgili belgeler üzerine görüş alışverişi yapıldı.

Ayrıca, çevre sorunları ve Hazar Denizi'nin su seviyesinin düşmesi gibi diğer konular hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.