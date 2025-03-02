İran-Türkmenistan konsolosluk ve gümrük işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalandı

İran ile Türkmenistan arasındaki 17. Konsolosluk, Sınır ve Gümrük Ortak Komisyon toplantısı İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade ve Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Kurbanov başkanlığında Aşkabat’ta gerçekleştirildi.

Toplantıda iki ülke vatandaşlarını ilgilendiren konsolosluk konuları, vize alımı, ulaşım ve sürücülerin yaşadığı sorunlar, turizm sektörünün canlandırılması, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve sınır meseleleri ele alındı.

Celalzade, İran ile Türkmenistan arasındaki dostane ilişkilere dikkat çekerek, iki ülkenin konsolosluk ve sınır ilişkilerinde her zaman iyi bir ilişki içinde olduğunu hatırlattı ve bu işbirliğinin genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantının devamında, komisyon başkanları, 17. Konsolosluk, Sınır ve Gümrük Ortak Komisyon Toplantısı'nın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. İki ülke arasındaki kültürel yakınlık, ortak noktalar ve işbirliği konularının çeşitliliği göz önünde bulundurularak, bu tür toplantıların düzenli ve dönemsel olarak yapılmasının önemi vurgulandı.

Toplantının sonunda, iki ülke dışişleri bakan yardımcıları tarafından konsolosluk, sınır ve gümrük alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalandı.