İran ve Türkmenistan ortak çalışmaların uygulanmasını değerlendirdi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade, Türkmenistan ziyaretinin devamında, bu ülkenin Meclis Başkanı Dünyagözel Gelmanova ile bir araya geldi.
İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş birliğine varan taraflar, özellikle 17. Ortak Konsolosluk, Sınır ve Gümrük Komisyonu toplantısında imzalanan mutabakat zaptındaki konuların hayata geçirilmesi için umutlarını dile getirdi.
Celalzade, aynı zamanda İran Meclis Başkanı’nın sıcak selamlarını Gelmanova’ya ileterek, Türkmenistan Meclis Başkanı’nı Tahran’a davet etti.
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