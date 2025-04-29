İran ve Türkmenistan, ekonomik ve ticari ilişkileri geliştiriyor

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Planlama ve Bütçe Kurumu Başkanı Seyyid Hamid Purmuhammedi, Türkmenistan Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesinin önemi ve işbirliğinin artırılması yolları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Purmuhammedi ayrıca, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile de bir görüşme gerçekleştirerek, iki ülke arasındaki siyasi, kültürel, ekonomik ilişkilerin ve ticaretin geliştirilme yolları üzerine konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Planlama ve Bütçe Kurumu Başkanı, Türkmenistan'da Ticaret İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Nokerguly Atagulyev ile yaptığı görüşmede ise, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için mevcut alanlar ve yöntemler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (ECO) sürdürülebilir kalkınma konulu ilk bakanlar forumu 28 Nisan'da Arkadağ’daki Markav Oteli'nde başladı.

Forum, ECO'da Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi'nin uygulanmasında ortaklığı güçlendirmek amacıyla düzenleniyor.

Katılımcılar Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) ulaşmak için pratik adımları tartışacak ve öncelikli alanları belirleyerek bir iş birliği stratejisi geliştirecekler. Forumun ardından bölgenin sürdürülebilir kalkınması alanında atılacak sonraki adımların temelini oluşturacak resmi belgenin kabul edilmesi planlanıyor.

İran’ın üst düzey heyeti, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Planlama ve Bütçe Kurumu Başkanı Seyyid Hamid Purmuhammedi başkanlığında bu foruma katılmaktadır.