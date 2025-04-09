Erakçi, Cezayir Ulu Camii'ni ziyaret etti

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Cezayir’e gerçekleştirdiği iki günlük ziyaret kapsamında, Afrika kıtasının en büyük ve İslam dünyasının üçüncü büyük camisi olan Cezayir Ulu Camii'ni ziyaret ederek, caminin inşa süreci hakkında bilgi aldı.

Yaklaşık 25 hektarlık bir alanı kapsayan bu cami, Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Mekke'deki Mescid-i Haramdan sonra İslam dünyasının en büyük üçüncü camisidir.

Ziyareti sırasında Erakçi, “Bu muazzam camide bulunmaktan büyük memnuniyet duydum. Bu caminin görkemi, Cezayir halkının hak arayan ve sömürgecilik karşıtı mücadelesinin bir sembolüdür. Bu ihtişam, caminin geçmişi ve kimliğine dayanıyor” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi 8 Nisan üst düzey siyasi bir heyetin başında Cezayir’e gitti.