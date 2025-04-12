İranlı sosyal medya kullanıcılardan Erakçi'ye "yapay zeka" jesti (+foto)

İranlı Kullanıcıların yapay zeka ile ürettiği tasarımlar, Umman’daki İran-ABD görüşmeleri için sosyal medyada gündem oldu.

İran ile ABD arasında dolaylı görüşmeler, bugün öğleden sonra Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr el-Busaidi’nin katılımıyla yapılacak.

İran heyetine Bakan Seyyid Abbas Erakçi, ABD heyetine ise Steve Witkoff, yani ABD’nin Batı Asya Özel Temsilcisi başkanlık edecek.

Görüşmelerin yapılacağı yer henüz Ummanlı yetkililer tarafından açıklanmadı.

Taraflar aynı mekanda, ancak farklı odalarda bulunacak; görüşmeler dolaylı ve büyük olasılıkla yazılı şekilde gerçekleştirilecek.