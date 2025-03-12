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12 Mar 2025 20:50

Erakçi, Azeri mevkidaşı Bayramov ile bölgeyi görüştü

Erakçi, Azeri mevkidaşı Bayramov ile bölgeyi görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı. İki bakan, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları değerlendirdi.

Görüşmede, enerji, ulaşım ve sınır konuları alanlarında işbirliğinin genişletilmesi, ekonomik işbirliği anlaşmaları ve projelerin hayata geçirilmesi, ayrıca gelecekte yapılacak ziyaretlere dair koordinasyon konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Erakçi, İran İslam Cumhuriyeti'nin iyi komşuluk politikasına dayalı yaklaşımına dikkat çekerek, Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesinin önemini vurguladı.

News ID 1925205

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