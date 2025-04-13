Irak, İran-ABD görüşmelerinden memnun

Irak Dışişleri Bakanlığı, Umman’ın başkenti Maskat’ta yürütülen İran ve ABD arasındaki müzakerelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, görüşmelerin başlamasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, müzakerelerin ilk turunda ortaya çıkan olumlu işaretleri takdir ederek, ülkenin diyalog ve diplomasiye verdiği desteğin altını çizdi.

Açıklamada, anlaşmazlıkların çözümü ve bölgesel ile uluslararası istikrarın güçlendirilmesi adına diplomasinin en etkili yol olduğu vurgulandı.

Bakanlık ayrıca, Maskat’ta başlayan bu görüşmelerin yakın gelecekte olumlu sonuçlara yol açmasını, taraflar arasında güven inşasına katkı sunmasını ve bölge halklarının yararına olacak şekilde gerilimin azaltılmasına yardımcı olmasını temenni etti.

Dün yapılan müzakereler, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff başkanlığında gerçekleştirildi. Her iki taraf da görüşmeleri “yapıcı” olarak değerlendirdi. Müzakerelerin ikinci turunun gelecek hafta cumartesi günü yapılması planlanıyor.