İran Meclisi'nden Hollanda'da Kur'an Yakılmasını Kınama Bildirisi

İran Meclisi Yönetim Kurulu üyesi Mucteba Baksipour, bugünkü genel kurul oturumunda milletvekillerinin bildirisini şu şekilde okudu:

3 Nisan 2023 Perşembe akşamı, aşırılık yanlısı bir kişi İslam karşıtı bir eylemle Amsterdam Belediye Binası önünde Kur'an'ı yaktı. Kur'an'ın veya herhangi bir kutsal kitabın yakılması, tiksindirici ve hakaret içeren bir eylemdir ve dünya çapında milyarlarca insanın duygularını incitmektedir.

İslam, tüm dinler gibi barış, adalet ve karşılıklı saygıyı hedefler ve her türlü bölücü eyleme ve gerilime karşıdır. Kur'an-ı Kerim, Müslümanlar ve tüm özgür ve erdemli insanlar için hidayet rehberi ve yüce bir manevi kaynaktır. Ona saygı göstermek, insani inanç ve değerlere saygıdır.

Herkesin kendi inancını seçme hakkı vardır, ancak muhalefet veya protesto, başkalarının hak ve duygularına saygılı yöntemlerle yapılmalıdır. Şiddet, hakaret veya kışkırtıcı eylemler, yapıcı diyaloğa katkı sağlamadığı gibi, gerilimi ve ayrılığı daha da artırır.

Biz, İslami Şura Meclisi milletvekilleri, Kur'an-ı Kerim'in saygınlığının ihlal edilmesini ve İslami değerlere yönelik nefret söylemini şiddetle kınıyoruz. İfade özgürlüğü kisvesi altında, Müslümanların duygularının incitilmesine ve İslamofobinin yayılmasına zemin hazırlanmamalıdır.

Hollanda hükümeti, vahşi Siyonist rejimin insanlık suçlarını destekleyenlerin tuzağına düşmemeye dikkat etmelidir. İslam dünyasının kamuoyu, Hollanda hükümetinden bu tür İslam karşıtı eylemleri önlemesini ve faillerini en kısa sürede cezalandırmasını beklemektedir."