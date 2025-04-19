UAEA Başkanı Grossi ile ABD'li başmüzakereci Witkoff Roma'da görüştü

ABD merkezli Axios haber sitesine konuşan bir kaynak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Roma'da bir araya geldiğini açıkladı.

Görüşmenin bugün Roma'da ABD ve İran müzakere heyetleri arasında yapılan müzakere sırasında gerçekleştiği belirtildi.

Öte yandan Wall Street Journal muhabiri Lawrence Norman, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Rafael Grossi ile Steve Witkoff'un bugün Roma'da bir araya geldiğini güvenilir kaynaklardan öğrendim." dedi.

İran ile ABD arasında yürütülen nükleer konulu dolaylı müzakerelerin ikinci turu sona erdi. İtalya’nın başkenti Roma’da, Umman’ın arabuluculuğunda gerçekleşen görüşmelerin planlandığı şekilde tamamlandığı bildirildi.

Umman, 26 Nisan'da İran ile ABD arasında yapılacak üçüncü tur görüşmelerin başkent Maskat'ta gerçekleştirileceğini teyit etti.