Angelina Jolie’den Gazze tepkisi!

Jolie, Filistin halkının sistematik bir şekilde hedef alındığını ve bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı. ABD’li oyuncu Angelina Jolie, sosyal medya üzerinden yaptığı çarpıcı açıklamayla yaşananlara karşı sessiz kalmadığını ortaya koydu.

Toplu mezara dönüştü

Angelina Jolie, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yapılan bir paylaşımı hikâyesinde yayımlayarak dikkat çekti. Paylaşımında, Gazze’nin, Filistinliler ve onlara destek sunanlar için adeta bir toplu mezara dönüştüğü vurgulandı.

Gazze saldırılarında şehit sayısı 51 bin 201'e yükseldi

Siyonist İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Filistinli şehit sayısı son 24 saatte 44 artarak 51 bin 201'e çıktı.