''Gazzeliler Sudan’a gönderilecek'' iddiasına yanıt

Rusya merkezli "RT Arabic" televizyon kanalının haberine göre Muhammed Sirrac, "Gazzelilerin Sudan'a gönderilmesi konusunda ABD veya İsrail ile yapılan müzakerelere dair bir bilgimiz yok." dedi.

Ülkesinin Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu belirten Büyükelçi Sirrac, "Filistin sorununa ilişkin BM kararlarına uyuyoruz. Bunlara, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmasına ilişkin karar da dahildir." ifadesini kullandı.

Financial Times’ta yer alan habere göre ABD ve İsrail rejimleri Sudan, Somali ve uluslararası alanda tanınmayan ayrılıkçı Somaliland yetkilileriyle Gazze’deki Filistinlilerin topluca sınır dışı edilmesi ve bu ülkelere zorla yerleştirilmesi konusunda görüşmeler başlattı.

