ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun küstah talebine İran’dan yanıt

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X üzerinden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun uluslararası kamuoyundan İran'ı kınamasını istemesine tepki gösterdi.

Bekayı, ABD ile Siyonist rejimin müzakereler sürerken 9 aydan kısa süre içinde İran'a iki kez saldırıldığını belirterek, Minab ve Lamerd'de çocukların katledildiğini, İranlı liderlere suikast düzenlendiğini ve ülkeye yönelik yaptırımların ağırlaştırıldığını ifade etti.

Bekayi, 17 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının da karşı tarafça ihlal edildiğini savunarak, "Şimdi ise dünyadan İran'ı kınamasını istiyorlar." dedi.

Hukuka aykırı saldırganlığın, bölgesel istikrarsızlık ve küresel ekonomik güvensizliğe neden olduğuna işaret eden Bekayi, "Kendi tercihinizle bir savaş başlatıp bölgeyi ateşe veremez, küresel kaosu körükleyip ardından mağdur rolüne bürünemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Bekayi, saldırganın suçlayan, mağdurun ise suçlu olarak gösterilmesi yoluyla sorumluluktan kaçılamayacağını kaydetti.