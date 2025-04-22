Erakçi ile Grossi İran-ABD müzakerelerini görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Erakçi görüşmede, İran'ın diplomasi yönünde iyi niyet ve kararlılığa dayalı yaklaşımına atıfta bulunarak, Grossi'ye ABD ile yürütülen dolaylı görüşmeler sürecinin son durumu hakkında bilgi verdi.

İran'ın sorumlu tutumunu takdir eden Grossi de, kurumun tüzüğünde belirlenen görev ve yetkileri çerçevesinde müzakere sürecinde her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

ABD ile dolaylı müzakerelerin ikinci turu 19 Nisan'da Umman'ın Roma Büyükelçiliğinde yapıldı.

Görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti.

Dolaylı müzakerelerin üçüncü turunun önümüzdeki 26 Nisan'da gerçekleştirileceği belirtildi.

İran ile ABD arasında dolaylı görüşmelerin ilk turu 12 Nisan'da Umman'da yapıldı.