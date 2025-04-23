Bakan Erakçi: ABD ile nükleer görüşmeler doğru yolda ilerliyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile yürütülen dolaylı nükleer görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Görüşmeler doğru yolda ilerliyor ancak kesin bir değerlendirmek için henüz erken,” dedi.

Erakçi, Çin’e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Pekin temaslarının amacının İran-Çin ilişkilerini güçlendirmek ve Çinli yetkililerle ortak konularda istişarelerde bulunmak olduğunu belirtti.

ABD ile sürdürülen dolaylı nükleer müzakerelere değinen Erakçi, “Bu süreçte Çinli dostlarımızı da bilgilendirmek istiyoruz. Çin, İran’ın nükleer dosyasında her zaman yapıcı ve olumlu bir rol oynamıştır ve gelecekte de aynı tutumu sürdüreceğine inanıyoruz,” ifadesini kullandı.

Cumartesi günü ABD Başkanı’nın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Wietkoff ile görüşeceğini belirten Erakçi, müzakerelerde dikkatli bir iyimserlik içinde olduklarını söyledi.

Bakan “Eğer Amerikan tarafı gerçekçi olmayan taleplerden vazgeçip yapıcı yaklaşımını sürdürürse, iyi bir anlaşmaya ulaşmamız mümkün olabilir” diye kaydetti.

Erakçi ayrıca Çin ziyaretinin en önemli kazanımının, bu ülkenin müzakerelere nasıl katkı sağlayabileceğine dair fikir alışverişi yapmak olduğunu belirtti.