Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yakında Çin'e gidecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pekin temasları kapsamında Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Çin mevkidaşıyla görüştükten sonra açıklamada bulunan Erakçi, "Çin Dışişleri Bakanı ile çok önemli bir görüşme yaptım. İkili ilişkiler ve uluslararası ilişkilerle ilgili hemen hemen tüm konuları ele aldık. Aramızda, özellikle İran nükleer meselesi ve ABD ile yürütülen müzakereler konusunda iyi bir anlayış var." dedi.

Çin'ı dost bir ülke olarak nitelendiren Erakçi, ''Önceki müzakerelerde önemli ve olumlu bir rol oynayan Çin çeşitli konulardaki sorunlara çözümler sundu. Bunun devam edeceğinden eminiz." ifadesini kullandı.

Bakan Erakçi, "Bugünkü görüşmede ikili ilişkilerle ilgili birçok konu gözden geçirildi. Genel olarak, görüşme iyi ve verimli geçti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Çin ziyarti masaya yatırıldı. Sayın Pezeşkiyan Allah'ın izniyle yakında Çin'e bir ziyaret gerçekleştirecek ve ardından Eylül ayında Şanghay Zirvesi'ne katılacak." diye konuştu.